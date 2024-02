Smartere end politiet tillader: Pizzeria stjal strøm for over 25.000 kroner

Strømprisen har i perioder været på himmelflugt de seneste år, men faktisk var den relativt lav da ejeren af et pizzeria i Bogense fik en smart ide i 2019. Ideen var dog ulovlig, og koster nu pizzabageren en fængselsstraf og et stort erstatningskrav.

Historien begynder den 3. april 2019, hvor elselskabet Vores Elnet registrerede et usædvanligt lavt elforbrug på pizzeriaets adresse. 29. november samme år besluttede selskabet at installere en måler i transformatorstationen, som leverer strøm til pizzeriaet og en enkelt anden adresse, da forbruget endnu ikke var normaliseret.

Forbruget på de to adressers målere var stadig noget lavere end den strøm der blev leveret af transformatorstationen, og derfor måtte noget være galt.

Vores Elnet tog på kontrolbesøg ved pizzeriaet den 8. januar 2020, hvor kontrolløren hurtigt kunne afkode hvad problemet var.

Et kendt trick for at snyde elmåleren er nemlig at sætte en magnet på måleren, som bremser sensoren i at tælle strømmen, fremgår det af en vidneforklaring i sagens domsudskrift, som TV 2 Fyn har fået aktindsigt i.

Godt nok sad der ingen magnet på måleren, men billeder af måleren viser tydelige ridser som stammer fra en magnet. Ridser som kontrolløren har set flere gange før.

Efter besøget installerede Vores Elnet en ny måler på adressen, og straks så forbruget helt normalt ud. Men tilbage stod selskabet med en regning for 13.428 kilowatttimer til en estimeret værdi af 26.750,56 kroner.

Derfor blev pizzeriaets ejer politianmeldt.

Nægtede sig skyldig

Ejeren af pizzeriaet kunne ikke umiddelbart genkende, at han skulle have monteret en magnet på elmåleren, da han skulle afgive forklaring ved Retten i Odense.

Men lige lidt hjalp hans forklaring, for Vores Elnet havde ifølge dommeren rigeligt bevist, at strømtyveriet havde fundet sted, samt hvordan det var udført.

Derfor blev den 36-årige pizzeriaejer idømt 30 dages betinget fængsel. Desuden skal han betale sagens omkostninger og tilbagebetale de 26.750,56 til Vores Elnet.

Han skal dog ikke ind og ruske tremmer, med mindre han igen gør sig skyldig i noget kriminelt indenfor et år.