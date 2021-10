Streetart i Søndersø: - Det er kunst i stedet for den øjenbæ, bygningen var før

- Mange byer er ved at gå i forfald. Det er fyldt med huller, hvor der ikke sker noget. Det her kan være med til at lukke for noget af det her forfald. Det er enormt vigtigt, fordi det giver en idé om håb og noget skønt at kigge på, siger kunstneren selv med det færdige resultat i baggrunden.

Den såkaldte streetart er desuden hjulpet på vej af elever fra billedskolen i byen.

Mere liv i byen

Nordfyns Kommune fik mulighed for at søge midler i Slots- og Kulturstyrelsen, som gav dem 150.000 kroner til forskønnelse af bybilledet.