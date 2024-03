Tre farverige cykler skal opfylde ønske om cykelsti

Kører du på Odensevej mellem Søndersø og Odense, så kan du nok ikke undgå at lægge mærke til tre farverige cykler. Cyklerne skal gøre alle forbipasserende opmærksomme på et stort ønske fra en række af beboerne på strækningen, fortæller Maria Tværgaard, der selv bor på Odensevej.

Hun forklarer til TV 2 Fyn, at cyklerne er at op for at gøre opmærksomme på, at der er et stort behov for en cykelsti, der forbinder Søndersø og Odense.

- Der er masser af tung trafik på vejen, og biler der kører stærkt. Samtidig er der mange, der cykler på vejen. Men det er alt for farligt at cykle med al den trafik, der er.