Ung kvinde død efter soloulykke på landevej

Ulykken skete fredag omkring klokken 19.30 på en lille landevej øst for Otterup. Dagen efter efterlyste Fyns Politi føreren af en bil, som havde passeret ulykkesstedet kort før havariet.

En bilinspektør har også været tilkaldt for at klarlægge de nærmere omstændigheder omkring ulykken. Fyns Politi har ikke ønsket at kommentere på, hvad der eventuelt er kommet ud af den undersøgelse.

Politiet understreger dog, at man ikke har nogen formodning om, at der var andre parter impliceret i ulykken. Med andre ord efterforskes den som en soloulykke.