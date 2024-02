Automatisk fartkontrol fangede 31 bilister - men alle slipper for bøde

Storebæltsbroen har fået sig en ny og automatiseret fartkontrol, som blev indført kort før jul sidste år. I resten af december og hele januar blev 31 bilister målt til at køre for stærkt. Men ingen af dem får en bøde.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til TV 2 Fyn gennem en aktindsigt.

Billederne, der er taget af automatiserede kameraer, er nemlig i så dårlig kvalitet, at politiet ikke kan sigte nogen af bilisterne for at have kørt hurtigere end fartgrænsen tillader.

- Vi har ikke kunnet identificere bilisterne i det materiale, som vi har fået med fra anmeldelserne. Det kan både være vinklen på billedet eller kvaliteten som gør, at identifikationen ikke er tilstrækkelig, fortæller sekretariatschef Klaus Hansen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Når vi ikke engang kan identificere føreren, så stopper vi jo allerede dér. Så kan vi ikke gå videre i straffesagen, siger Klaus Hansen.

Ikke så automatisk som man skulle tro

Det er Sund & Bælt, som driver Storebæltsbroen, der har opsat de automatiske fartmålere. De står tre steder på broen. Hver fartmåler registrerer bilernes nummerplade og hastighed. På den baggrund kan man udregne deres gennemsnitshastighed på hele strækningen.

Men den er for nylig blevet kritiseret for ikke at være så automatisk, som man skulle tro. Alle billeder af bilister, der overskrider hastighedsbegrænsningen, sendes nemlig manuelt til politiet, som så skal vurdere materialet.

Og denne gang er vurderingen, at materialet ikke er brugbart.

I en mail understreger Sund & Bælt, at Teknologisk Institut har verificeret, at kameraudstyret måler korrekt og nøjagtigt. Men de bekræfter problemet og beskriver, at løsninger allerede er undervejs.



- Vi har haft en dialog med politiet, hvor de har gjort os opmærksomme på nogle problemer i forhold til vores dokumentation, skriver kommunikationschef Lene Gebauer Thomsen.

- Derfor har vi nu ændret placering af kameraer og rakt ud til politiet i forhold til at få uddybet, hvilke yderligere tekniske udfordringer, der kan være med vores udstyr.