Butikscenter på Lynfrosten? - Lad nyborgenserne bestemme ved folkeafstemning

- Handelsstandsforeningen hilser velkommen, at der kommer noget mere handel til byen i stedet for, at vi sender det til Odense. Det vil vi gerne stå på mål for. En anden del er de mange arbejdspladser, der ligger i det her. Det har vi også behov for i Nyborg, fortæller borgmesteren.



Konservative ønsker også at stoppe lokalplanen, så der kan blive ryddet op i den omfattende forurening først.

Partiet støtter dog fortsat Kenneth Muhs.

Foreslår afstemning i ny valgperiode

Den politiske uenighed har altså nu fået Vi Lokale Demokrater til at foreslå en helt tredje løsning på problemerne med Lynsfrosten.

- For forhåbentlig vil alle politikere respektere borgernes beslutning. Vi siger jo, at vi altid vil respektere borgernes beslutning. Det tror jeg også vil kunne give ro i maven for kommende investorer, for hvem ønsker at bygge noget der allerede fra starten giver massiv politisk modstand i kommunen, spørger Carsten Kudsk.

I øjeblikket er lokalplanen for Lynfrosten til behandling i Planklagenævnet efter en klage fra græsrodsbevægelsen Tjæren på Lynfrosten, der mener, at der er begået fejl både i forbindelse med lokalplanforslaget og miljøgodkendelsen.

Klagenævnet har dog afvist at give klagen opsættende virkning, og hvis alt går efter planerne kan projektfirmaet Innovater derfor begynde byggeriet i foråret næste år, inden Tour de France kommer til byen.

Helt konkret foreslår De Lokale Demokrater, at beslutningen afgøres ved folkeafstemning i starten af den nye valgperiode, der begynder til januar.