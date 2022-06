Den helt store guide: Alt hvad du skal vide for at nyde Tour de France i Nyborg

For at undgå parkeringskaos og at politiet skal fjerne ulovligt parkerede biler, har Nyborg Kommune lavet fem specifikke parkeringsområder rundt om byen. For at parkere på disse områder kræver det, at du køber en parkeringsbillet. Billetten kan købes her.

Når du bestiller en parkeringsbillet, får du et ankomsttidspunkt for at undgå for meget kø. Billetten skal printes ud på forhånd og lægges i forruden ved ankomst i Nyborg. Allerede ved motorvejsafkørslen vil der være billetkontrol, så hav billetten klar og kom så nemt igennem som muligt.





Der er stadig billetter til salg.





Handicapparkering

Der vil også være adgang til handicapparkering. Med et gyldigt handicapparkeringskort vil der være mulighed for at parkere ved banegården, hvor der er kort afstand til både målområde og bymidte. Der vil desuden være kørestolspladser ved opløbsstrækningen i målområdet overfor storskærmen.

Du kan bestille handicapparkering ved at ringe til Ticketmaster.





Kilde: Nyborg Kommune