Efter flere trafikuheld skal udskældt vejkryds øverst på dagsordenen: - Det er jo pissefarligt

Det farlige kryds

Uanset om man kommer kørende fra Svendborg mod Nyborg eller omvendt, så skal man køre ned af to stejle bakker.



Krydset ligger derfor nede i en bakkedal, og det fører til, at fynboerne trykker lidt for meget på speederen.

- Det er jo pissefarligt. Især hvis man kommer fra Nyborgsiden, så kan man få rigtig meget fart på. Jeg er ikke den første, og jeg bliver ikke den sidste, der er involveret i et uheld herude, siger Maria Højbjerg.

- Politiet er i hvert fald ofte herude, og jeg ved også, at der har været sket mange uheld herude.

Derfor valgte Maria Højbjerg og fire andre borgere fra den Østfynske by Tårup at starte 'Venstresvingsgruppen', som en protest mod de farlige trafikbetingelser.

Og gruppen har haft stor succes med deres underskriftindsamlingen. Onsdag kunne de så aflevere resultatet af to års hårdt arbejde til Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs.

Hele 512 underskrifter fra lokale beboerer.

- Det skal ikke ske for andre. Vi er gået sammen for at ændre de trafikbetingelser, vi lever med lige nu. Vi skal have folk til at sætte farten ned på den ene eller anden måde, siger Maria Højbjerg.

Borgmester Kenneth Muhs vil også tage et alvorligt kig på underskriftindsamlingen. Det siger han til TV 2 Fyn.



- Vi tager det naturligvis med i de videre snakke om trafiksikkerheden i Nyborg Kommune. Vi er glade for, at vores borgere vil give deres besyv med. Så får vi en bedre dialog med vores borgere, siger han.

Men kommer I så til at gøre noget for de indbyggere, der er utrygge i det specifikke, farlige kryds?

- Vi vil gerne kigge på, hvordan man løser problematikken hurtigst muligt. Det kan være med fartbegrænsninger, men vi kigger også gerne på andre intiativer, der kan løse problemet. Ingen ønsker naturligvis, at der skal ske uheld på vores landeveje, så vi kigger selvfølgelig ind i henvendelsen, siger Kenneth Muhs.

Og det er en melding, der glæder Venstresvingsgruppen. Der skal nemlig handling til her og nu.

- Det er jo ikke gået alt for hurtigt. Vi sendte vores første henvendelse den 2. september 2021, og vi hører først nogle konkrete forslag fra kommunen nu. Om det er en venstresvingsbane eller en rundkørsel eller hvordan, det er der nogle fagfolk, der skal finde ud af. De skal regne på, hvad der er det bedste for at folk kan komme ud og ind på en sikker måde.

- Men der skal ske noget her og nu, siger Maria Højbjerg.

Det farlige lyskryds er blot én af de stridigheder, Nyborg Kommune har haft indenfor det sidste år. Først fornyeligt kom byrådet til enighed om, hvorvidt der skulle være julelys i byen.