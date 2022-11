Strid om julelys endelig afgjort: Så længe er de tændt

Striden om julebelysningen i Nyborg er afgjort.

Lysene kommer til at være tændt fra klokken 15.00 til 22.00 i perioden 25. november til 26. december.

Det blev mandag aften vedtaget på et ekstraordinært byrådsmøde.

Blev ikke enige

I Nyborg har diskussionen om julebelysning i byen været aktuel siden starten af oktober, hvor forhandlingerne første gang begyndte.

Socialdemokratiet og Konservative mente nemlig, at der skulle spares mere på julebelysningen end Venstre gjorde, og da partierne ikke kunne nå til enighed, måtte sagen afgøres på et ekstraordinært byrådsmøde mandag aften.

Med et flertal i byrådet blev Venstres forslag vedtaget, og det ærgrer Sonja Marie Jensen (S).

- For os handler det om, at vi viser noget samfundssind i forhold til den energikrise, vi står i, og julelyset er et af de punkter, vi kan gøre det på. Det blev vi desværre ikke enige om, siger hun.

Det kommer da heller ikke bag på hende, at det er en sag, der har fyldt meget for både politikere og indbyggere i Nyborg Kommune.

- Min oplevelse er, at når man skruer ned derhjemme og på arbejdspladsen, så skal kommunen virkelig også være dem, der går forrest, siger Sonja Marie Jensen.

Lyst udenfor mens lyset tændes

Med det vedtagne forslag fra Venstre vil julebelysningen være tændt i syv timer hver dag. Det giver en reduktion i tændingsperioden på 66 procent.

Til sammenligning ville Socialdemokratiets og Konservatives forslag have givet en reduktion på 78 procent. Her skulle belysningen være tændt i 4,5 timer fra klokken 16.00 til 20.30, mens man i en række gader kun ville opsætte hver anden lyskæde.

Særligt tændingstidpunktet for julebelysningen ærgrer Sonja Marie Jensen.

- Man tænder lyset klokken 15, men solen går først ned lidt i 16.00. Vi skal ikke have lyset tændt, når det er lyst udenfor, siger hun.

På årets korteste dag den 21. december går solen ned klokken 15.49.

I andre fynske byer har man også justeret julebelysningen på grund af energikrisen.