Et lille 'e' manglede: Forkert mailadresse hos kommune kan koste socialdemokrat plads i Folketinget

Et lille 'e' med potentielt store konsekvenser.

En forkert mailadresse er årsagen til, at kandidaterne hos 12 partier stod i forkert rækkefølge på stemmesedlerne i Nyborg valgkreds.

Fejlen kan koste socialdemokraten Lasse Haugaard Pedersen en plads i Folketinget.



- Da jeg kom ud af stemmelokalet, var jeg i chok. Lige nu er jeg også vred. Jeg frygter, at det kan skade mit valgresultat, siger Lasse Haugaard Pedersen.

Som lokal kandidat i Nyborgkredsen skulle Lasse Haugaard Pedersens navn have stået øverst blandt de socialdemokratiske kandidater på stemmesedlen.

Men i stedet stod kandidaterne i alfabetisk rækkefølge, og derfor var Trine Bramsen placeret øverst. Samme fejl gik igen hos 11 andre partier.

Fejlen er tilsyneladende opstået, fordi Valgsekretariatet i Nyborg Kommune aldrig modtog listen med den rigtige rækkefølge. Den rigtige liste blev sendt til mailadressen sikkerpost@nyborg.dk og ikke til adressen sikkerepost@nyborg.dk, som kommunen hævder er deres eneste adresse til modtagelse af sikker post.

Forskellen på de adresser er blot et lille 'e' mellem ordene ”sikker” og ”post”.

Ingen kender til forkert mail

Hverken de centrale valgmyndigheder eller Nyborg Kommune vil påtage sig ansvaret for, at den prioriterede liste blev sendt til en adresse, der enten ikke eksisterer eller ikke bliver brugt.

Begge myndigheder mener, at den anden myndighed har begået fejlen.

Det er Ankestyrelsen, som står for indsamling og koordinering af kandidater til folketingsvalget, der har brugt mailadressen sikkerpost@nyborg.dk - uden det afgørende 'e' i midten - til at fremsende den korrekte og prioriterede liste over kandidater i Nyborg valgkreds.

TV 2 Fyn har fået aktindsigt i sagsbehandlingen i Ankestyrelsen, og her står der:

"Vi kan ikke sige, hvorfor det er sendt til to forskellige mailadresser, men begge mailadresser fremgår som sikre og tunnelkrypterede, når man sender mails til dem fra Outlook. Hvis de ikke var det, vil det fremgå, inden mailen sendes. Der er heller ikke modtaget retursvar om, at mailadressen ikke eksisterer, eller at mailen ikke har kunnet leveres til modtageren."

Ankestyrelsen vil ikke udtale sig, men henviser til Christine Boeskov, der er valgkonsulent i Indenrigs- og Boligministeriet.

- Fejlen er opstået, fordi Nyborg Kommune – på trods af Indenrigs- og Boligministeriets vejledning herom – ikke har anvendt den korrekte fortegnelse over kandidater. Derudover har vi i forskellige skrivelser til kommunerne og valgbestyrelserne gjort udtrykkeligt opmærksom på, at de skal bruge den fortegnelse, hvor kandidaterne står i prioriteret rækkefølge, så kommunen kunne – og burde – have reageret, hvis de ikke havde modtaget det materiale, vi beskrev, siger hun.

Men i Nyborg Kommune afviser den ansvarlige for Valgsekretariatet at kende noget til den forkerte mailadresse med det manglende 'e'.

- Den mail eksisterer ikke. Jeg har undersøgt det, og vi kender ikke noget til mailadressen sikkerpost@nyborg.dk. Vi kan ikke modtage og læse post, vi modtager på denne adresse, siger Tina Andersen, der er sekretariatschef i Nyborg Kommune.

Erkender fejl

Valgsekretariatet i Nyborg Kommune har årtiers erfaring med afvikling af både kommunal- og folketingsvalg.

Tina Andersen erkender da også, at valgsekretariatet burde have reageret på, at de manglede den prioriterede liste, hvor kandidaterne stod i den rigtige rækkefølge.

- Ja, vi burde have fanget den fejl. Men der er ingen alarmklokker, der ringer, og det er min fejl, og det beklager jeg.

- Det er ikke nogen undskyldning, men vi havde meget travlt med at få det sat op og læst korrektur, og ingen bemærker, at vi ikke har den prioriterede liste, siger Tina Andersen.

Borgmester Kenneth Muhs (V) er formand for valgbestyrelsen, der er ansvarlig for valgets afvikling i Nyborg og Kerteminde Kommune. Heller ikke han har nogen forklaring på den forkerte mailadresse.

- Det er Ankestyrelsen, der sender den prioriterede liste til en forkert sikker mailadresse. Hvordan det kan ske, må I snakke med Ankestyrelsen om.

- Men det er en meget beklagelig og ærgerlig fejl. Der kan ske menneskelige fejl, og hvis vi har begået fejl, eller hvis der er fejl i vores arbejdsgange, jamen så skal vi naturligvis have det rettet op, siger borgmesteren.

Socialdemokratiet fik seks mandater på Fyn. Det kan betyde, at få stemmer kommer til afgøre, hvem der får partiets sidste mandater.

Lasse Haugaard Pedersen ved først onsdag eftermiddag, om han er blevet valgt til Folketinget, eller om fejlen får konsekvenser for ham.

- Jeg synes, at det er for dårligt, at sjusk og sløsethed kan påvirke sådan en festdag, siger han.

Tages op Folketinget

Valgbestyrelsen i Nyborg valgkreds skal nu indrapportere fejlen til Indenrigs- og Boligministeriet.

- Dette er en kommunal fejl, som nu vil blive indrapporteret til Folketinget. I Indenrigs- og Boligministeriet vil vi behandle sagen, og så er det i sidste ende op til Folketinget, hvordan fejlen skal håndteres, og om det får nogen konsekvenser, siger Christine Boeskov.

Da fejlen blev opdaget tirsdag formiddag fik alle afstemningssteder i Nyborg valgkreds opsat en rettelse, hvor den korrekte kandidatopstilling fremgik.

Fejlen ramte også den konservative gruppeformand Mai Mercado, der stiller op på Fyn. Hun vil forsøge at finde ud af, hvem der kan stilles til ansvar for fejlen.