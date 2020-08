Fynsk bryggeri tilbagekalder gæret saft - risiko for at flaskerne springer

Naturfrisk A/S tilbagekalder et parti appelsin og passion saftevand, da der er risiko for overtryk i flaskerne grundet gæring.

Det skriver Fødevarestyrelsen fredag aften.

Saftevandet, der er lavet på Ørbæk Bryggeri på Østfyn, er solgt i dagligvarebutikker over hele landet. Der er tale om Økologisk Naturfrisk Saft Appelsin og Passion, der er solgt i flasker med en halv liter saft i hver.

Flaskerne med det muligvis gærede saft har en bedst før-dato, der hedder 5. maj 2022, hvilket er angivet på flaskehalsen.

Saftevandet tilbagekaldes, fordi overtrykket i flaskerne kan medføre, at der er risiko for, at flaskerne springer og kan forårsage personskade, skriver Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen råder forbrugerne til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller at kassere det.

Sådan ser flaskerne ud. Foto: Naturfrisk Group