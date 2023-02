Fynsk gods til salg for hemmeligt beløb

Til salg: Historisk gods på Østfyn.

Pris: ukendt.

Sådan lyder salgsopstillingen for Hindemae Gods ved Ullerslev på Østfyn i grove træk.

Efter at have været ejet og drevet af slægten luel-Brockdorff er det godset nemlig sat til salg - for en hemmelig pris.

- Når vi ikke går ud med en specifik pris, skyldes det, at vi prøver at holde tingene lidt i en lukket kreds. Som sådan er salget ikke offentliggjort, og det skyldes blandt andet, at bygningerne i dag bliver udlejet. Hensigten om at sælge skal selvfølgelig ikke skabe uro, siger ejendomsmægler Asger Olsen til TV 2 Fyn.

Hensigten om at sælge godset blev dog alment kendt, da Fyens Stiftstidende omtalte det onsdag.

