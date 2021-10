Fynsk gymnasium blokerer for elevers internetforbrug

Der er dog fortsat fri forbindelse, når de fynske elever skal bruge et onlineregneprogram eller nogle leksikale oplysninger fra Wikipedia.

- Vi må konstatere, at de unge ikke helt har lært at håndtere deres forskellige devices og internetforbindelser, og resultatet er, at en stor del af gymnasieelevers koncentration er røget de seneste år. Der er nogle, som synes, det er formynderisk at blande sig i det her, men jeg ser det som det vigtigste, vi har gjort for at sikre ro, nærvær og fordybelse i undervisningen, siger Henrik Vestergaard Stokholm, rektor på Nyborg Gymnasium, til Kristeligt Dagblad.

Samtidig har gymnasiet ligesom i mange folkeskoleklasser indført et mobiltelefonskab. Her skal eleverne lægge deres mobiltelefon inden times begyndelse.

Forslag kom fra eleverne selv

Rektoren drager en parallel til, at gymnasiet i 2018 var det første til at indføre totalt rygeforbud, hvilket siden blev bakket op af landsdækkende lovgivning.

Selve initiativet til at blokere de internetsider, der er størst fare for, at eleverne kan blive distraheret af, udgik i øvrigt ikke fra ledelsen, men elevbestyrelsen på gymnasiet.

- Der skal ikke mange små afbrydelser i vores koncentration til, før nettet fanger os ind og forstyrrer os i undervisningen. Det tror jeg også, de fleste af vores elever selv kan se, siger Asmus Lewis, gymnasieelev i 3. g. og medlem af elevbestyrelsen.

Gymnasium er first mover

Nyborgs håndfaste skærmpolitik indgår i en ny bog, ”Skærme i skolen”, som udkommer i torsdag. Ifølge bogens forfatter, pædagogisk konsulent og ph.d. i klasseledelse Dorte Ågård, står Nyborg forholdsvis alene i en gymnasieverden, hvor lærere og ledelse holder sig tilbage fra at sætte grænser for elevernes brug af skærme og distraherende internettjenester.