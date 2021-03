Fynsk kommune tester akut flere hundrede efter fund af aggressiv coronavariant

Opdateret Artiklen er opdateret med information om den sydafrikanske og brasilianske variant.

Myndighederne i Nyborg Kommune arbejder i disse timer hurtigt efter der er konstateret en skoleelev, som er smittet med en af de aggressive varianter af covid-19.

Det er endnu usikkert, hvilken variant der er tale om, men direktør for blandt andet skoler og dagtilbud, Marianne Stentebjerg, oplyser til TV 2 Fyns oplysninger er der tale om enten den sydafrikanske eller brasilianske variant.

Marianne Stentebjerg oplyser desuden at den smittede er elev på Birkhovedskolen.

Kommunen har indkaldt et hold testpersoner, som ved titiden søndag formiddag gik i gang med, at teste op mod 200 personer fra den smittede elevs omgangskreds.

- Vi har tilbudt test til 150 til 200 personer. Det er nære kontakter, og når det er en mere smitsom variant, så går vi længere ud end normalt, og vi går en uges tid tilbage, fortæller Marianne Stentebjerg til TV 2 Fyn.

Den smittede er elev i indskolingen på Birkhovedskolen, og eleven blev konstateret smittet fredag. Herefter kontaktede kommunen forældrene til skolens elever.

Marianne Stentebjerg må ikke oplyse om den smittede elev er syg, men hun fortæller, at også elevens familie er ramt af coronasmitte.

- Så vidt vi er orienteret er flere af familiemedlemmer smittet, men ikke med den aggressive variant, siger Marianne Stentebjerg.

Hun forventer at de op mod 200 personer alle er testet i løbet af søndag. Når det er sket skal man i gang med en ekstra grundig rengøring af den bygning, som indskolingen ligger i.

Højt smittetal i ugevis

Nyborg Kommune har siden nytå været plaget af høje smittetal. Og selv smittetallet lørdag faldt en smule, så forventer Marianne Stentebjerg nu, at det går den anden vej.

- Vi skal nok forvente at smittetlallene vil være stigende igen i en periode igen, siger hun.

Varianter er på radaren

Både den den sydafrikanske og den brasilianske variant af covid-19 er på radaren hos de danske sundhedsmyndigheder. Varianterne vurderes, at have en nedsat følsomhed over for vacciner og muligvis er mere smitsomme.

Lørdag oplyste sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at der var fundet yderligere seks tilfælde med den brasilianske variant af coronavirus. Der er samlet ni bekræftede tilfælde i Danmark.

Der er indtil videre 46 bekræftede tilfælde med den sydafrikanske variant, og yderligere 29 positive prøver er under mistanke, viser en opgørelse fra Statens Serum Institut ifølge Ritzau.

