Lyntest er falsk positiv i halvdelen af tilfælde: Sådan skal du forstå tallene

Myndighederne mener, at ud af 1.000 lyntest vil to til fire af dem vise et falskt positivt resultat.

- Ligesom med alle andre tests, så vil man få falske positive svar, lyder det fra Gitte Jørgensen, som er præhospitalschef i Region Syddanmark.

- Det er den pris, vi må betale, hvis vi holde åbent.

I Politiken kunne man torsdag læse, at der er lavet en undersøgelse af de 2,4 millioner lyntest, man har foretaget fra 1. februar til 23. marts, og at der af dem var 3.900 positive resultater.

Af de 3.900 var 45 procent af testene falskt positive.

Læs også Vollsmose-fest blev aflyst efter dialog med frivillig

De tal, skal man dog forstå i kontekst, lyder det fra Gitte Jørgensen.

Hun forklarer det med, at hvis man havde en skole med eksempelvis 1.000 elever, så ville der måske i alt være fundet fire elever, der var testet positive.

Af de fire ville de to statistisk set være falsk positive, og udgør derfor 50 procent af de positive på denne skole. Altså hver anden elev, der er testet positiv for smitte, er falskt positiv.

Men hvis der så er et udbrud af smitte på skolen, og man fandt ti, der er positive, ville tallet af de falske stadig kun ligge på de to, og ville derfor udgøre 20 procent af de positivtestede.

Altså i det tilfælde ville kun hver femte af de elever, der er testet positive, have fået et forkert resultat.

Stadig det værd

Gitte Jørgensen forstår dog godt, at folk kan være utrygge ved at tage lyntests.

Hun bekræfter også, at andelen af falske positive er højere ved lyntestene, altså de såkaldte antigentest, sammenlignet med PCR-testene.

- Jeg kan godt forstå, at folk kan være bekymrede for at blive testet positive, når de ikke er det. Men det er noget, man må tage med, hvis man skal åbne op for, at eksempelvis efterskoleelever kan være på skolerne, siger Gitte Jørgensen.

Hun mener i den grad, at det stadig er det værd at bruge lyntest, da det er en effektiv måde at opspore smitte.

Læs også Vi skal vænne os til hyppige coronatests, siger Frederiksen - men giver det egentlig mening?

Og det tror hun, der er mange der vil være enige i.

- Det kan selvfølgelig ikke udelukkes, at der på et tidspunkt vil være et eksempel med en falsk positiv test, der helt eller delvis er skyld i en nedlukning på en skole, men det må vi tage med.

Er ikke stødt på problemet

I Region Syddanmark er det firmaet Carelink, som står for langt størstedelen af lyntestene.

Her er administrerende direktør Brian Rosenberg endnu ikke stødt på sager, hvor han har hørt om falske positive resultater.

- Jeg synes, det er en interessant undersøgelse, som vi vil kigge nærmere på, siger han.

- Vi har testet 626.518 personer, og af dem var der 1.168, der var positive. Og der kender jeg ikke til nogen eksempler på falske positive tests.

Myndighederne anbefaler, at man ser en positiv lyntest, som en indikator på smitte, og at man derfor hurtigt følger op med den mere sikre PCR-test.