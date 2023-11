Fynske betonfolk banker i bordet på Christiansborg: Enhedslisten går ind i giftsag

Det har været nogle våde, kolde og ikke så sjove dage på Martin Thygesens daglige arbejdsplads på den såkaldte Lynfrosten-grund i Nyborg den seneste tid.

Her har han sammen med betonsjakket fra Runøe og Teil og andre arbejdere på pladsen været generet af skarp fenollugt og visheden om, at nogle af stofferne er sundhedsskadelige og kræftfremkaldende.

Flere medarbejdere har haft kvalme, hovedpine og oplevet træthed.

Dampene kommer fra undergrunden, hvor kemikalierne blev gravet ned da det fælleskommunalt ejede selskab Tjærekompagniet fortsat eksisterede.

På onsdag tager Martin Thygesen, der er arbejdsmiljørepræsentant, til Christiansborg.

Han er inviteret af Victoria Velasques, der er fynsk folketingsmedlem for Enhedslisten, til at stille et paragraf 20 spørgsmål til beskæftigelsesminister Ane Halsboe Jørgensen (S).

Både Velasques og Martin Thygesen havde gerne set, at Arbejdstilsynet tidligere havde haft større fokus på sikkerheden på pladsen.

- Det burde ikke, som vi har set i dette tilfælde, være pressen, der skal træde først i aktion, før der kommer styr på tingene, siger Victoria Velasques.

- Jeg synes i sig selv, det lyder rimeligt bekymrende, at man bygger et butikscenter ovenpå en giftgrund i stedet for enten ikke at bygge eller oprense giftgrunden. Men her og nu synes jeg, der skal være fokus på betonarbejderne, der risikerer deres helbred og ikke har et trygt arbejdsmiljø, siger Victoria Velasques.

Hun mener, det er vigtigt, at få kompetente fageksperter på besøg på pladsen

- Men samtidig har arbejdsgiveren selvfølgelig et ansvar for, at der ligger en vurdering og vejledning for det arbejde, der skal udføres, inden det går i gang, siger den fynske MF'er.

