Nye påbud til byggefirmaer: Mens de opfører butikscenter på kendt giftgrund, frygter arbejdere for deres helbred

Familien er bekymret

Han oplyser, at familien derhjemme er bekymret for, om påvirkningen af fenollugte kan have sundhedskonsekvenser på længere sigt.

- De ved i princippet ikke, om det kan have, siger Martin Thygesen.

Ifølge påbuddene fra Arbejdstilsynet er der en risiko for, at kemiske stoffer fra jordforureningen bliver frigivet til luften, når der piloteres eller arbejdes i jorden, og at de ansatte, der færdes på byggepladsen kan blive udsat for stofferne.

- De ansatte har beskrevet, at der ind imellem lugter på byggepladsen. De ansatte var ikke sikre på, hvornår de skulle anvende personlige værnemidler, skriver Arbejdstilsynet.

De tre firmaer har fået påbuddene af samme grund, nemlig at de har ansatte arbejder på en grund, hvor der er risiko for sundhedsskadelige stoffer i luften, men at firmaerne ikke har udarbejdet skriftlige vurderinger for arbejdets udførelse, så arbejdet kan udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

- Det skal ligeledes sikres, at de ansatte, der bliver udsat for farlige stoffer og materialer, modtager effektiv og tilstrækkelig oplæring og instruktion baseret på den skriftlige vurdering, hedder det.