Kvinde slipper for fængsel efter trafikdrab på fireårig

Den 17. januar gik retssagen mod en 61-årig kvinde i gang. Hun var på daværende tidspunkt tiltalt for uagtsomt manddrab, efter hun påkørte en fireårig pige og hendes mor. Pigen døde senere af sine kvæstelser.

Igen i dag har familien og pårørende til den lille pige taget plads i Retssal 3 i Byretten i Svendborg, hvor domsfældelsen skete onsdag eftermiddag.

Den 61-årige blev idømt betinget fængsel i 30 dage, men skal ikke fuldbyrde fængselsstraffen hvis hun ikke begår noget strafbart i en prøvetid på et år. Desuden skal hun udføre 40 timers samfundstjeneste, for at undgå fængslingen.

Bilisten blev dømt for uagtsomt manddrab, men ikke under særligt skærpede omstændigheder. Årsagen er, at retten ikke mener det er udenfor enhver tvivl, at kvinden havde flimren for øjnene, da ulykken skete.

Ud over fængselsstraffen får kvinden en betinget frakendelse af kørekortet og skal betale over 250.000 kroner i erstatning til familien til den 4-årige.

Under retssagen tidligere på måneden, var der ellers bred uenighed mellem anklageren og forsvarsadvokaten. Brian Dybdahl, der er anklager i sagen, mente at den 61-årige kvinde mindst skulle have tre års fængsel. Forsvarsadvokaten mente derimod, at der var tale om en enkeltstående kørefejl, en såkaldt 'klapfejl', hvorfor hun argumenterede for bødestraf eller frifindelse.



Overså fem personer i fodgængerovergang

Den 22. marts 2022 skulle en mor og hendes fire børn passere et fodgængerfelt på Vestergade i Nyborg, efter de havde været på legepladsen. Den 61-årige kvinde, der i dag har fået sin dom, overså de fem personer, da de var ude i fodgængerfeltet.

Familien var kun to minutters gang væk fra deres bopæl.

- Det var som om, at klappen gik ned. Jeg så dem ikke, forklarede kvinden i retten den 17. januar.

Hun påkørte moderen, som fik flere skader som hun stadig er mærket af i dag, og hendes fireårige datter, som ikke overlevede ulykken.

- Hun har ødelagt vores liv. Hun har gjort vores liv til et helvede, sagde moderen om tiltalte, da hun vidnede i retten 17. januar.

I anklageskriftet for sagen fremgår det, at den 61-årige kvinde havde sat sig ud i sin bil, selvom hun inden køreturen hjem fra arbejde havde hovedpine, flimren for øjnene og dermed svært ved at se skarpt. Kort efter skete ulykken.

Efterfølgende blev kvinden tiltalt for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

I retten forklarede hun tidligere i januar, at hun ikke sætter sig ud i en bil og kører, hvis ikke hun kan se.