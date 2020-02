Kvinder indespærret på Sprogø: - Jeg kunne overhovedet ikke forestille mig at skulle herhen

- Det er ikke noget, vi kan forestille os, siger 17-årige Julia Gertsen, da hun sætter sig til rette i auditoriet på Nyborg Gymnasium.

Sammen med veninden Kirstine Rosenkilde sidder hun klar til at høre om pigehjemmet på Sprogø og de ting, som kvinderne blev udsat for dér i 1923 til 1961, samt om staten skylder dem en undskyldning.

Læs også Anbragt på Sprogø: Skylder Danmark Karoline en undskylding?

Fakta Det er TV 2/Fyn Event der i samarbejde med Visit Odense og Nyborg Gymnasium har inviteret fynboerne med på en historisk tur til Sprogø.

Som to piger på 16 og 17 år er det svært at sætte sig ind i de rædsler, der fandt sted på øen mellem Sjælland og Fyn.

- Jeg havde forlangt en undskyldning

De to piger sidder koncentreret på stolene på Nyborg Gymnasium og lytter til leder af Danmarks Forsogsmuseum i Svendborg Sarah Smed og Poul Erik Rasmussen, som har været anbragt på drengehjemmet Godhavn.

- Det betyder alt. Når staten giver en undskyldning, så får man noget af byrden væk, forklarer Poul Erik Rasmussen til de fremmødte fynboer.

(Fra venstre) Julia Gertsen og Kirstine Rosenkilde er forfærdet over det, de lærer om pigehjemmet på Sprogø. Foto: Anders Høgh

Han modtog, sammen med de andre børnehjemsbørn fra Godhavn, en officiel undskyldning af statsminister Mette Frederiksen (S) i august 2019.

På vej mod Sprogø er hverken Julia eller Kirstine i tvivl.

- Jeg synes, at de fortjener en undskyldning. Som vi fik at vide til foredraget, så er det totalt umenneskeligt at tage sådan nogle ting fra folk, siger Kirstine Rosenkilde og bliver bakket op af Julia Gertsen:

- Hvis jeg var blevet udsat for sådan noget, så ville jeg forlange en undskyldning. For det var jo staten, der sørgede for, at det her var muligt.

Tvangssterilisation gør indtryk

Mens de to piger går rundt mellem de gule bygninger på Sprogø, er det svært at forestille sig, hvad de har huset.

- Det ligner jo ikke et fængsel. Det ligner mere bare en gård, men forholdene har jo været forfærdelige, siger Kirstine Gertsen og kigger sig omkring.

Læs også Barn af en anbragt: Et liv i isolation med tvangssterilisation og overgreb

Men bygninger har gemt på mange forfædelige ting. Heriblandt tvangssterilisation af kvinderne, så de ikke kunne få børn og dermed give deres "åndssvage" gener videre.

- Det med tvangssterilisation. Det er noget meget voldsomt, som tager noget fra folk, de ikke bør blive berøvet, understreger Kirtstine Rosenkilde.

Kvinderne fra pigehjemmet får måske en undskyldning. Det er Danmarks Forsogsmuseum ved at undersøge. Foto: Thomas Greve

Svært at forstå

Den historiske rundvisning på Sprogø lakker mod enden og efterlader pigerne forfærdede. De var slet ikke klar over, hvad der var sket for 60 år siden på den lille ø.

- Jeg kan slet ikke sætte mig i deres sko, men man kan godt blive lidt frustreret. De havde jo ingen frihed og kunne ikke gå frit rundt på øen, siger Julia Gertsen.

De kan ikke lade være med at tænke på, at nogle af kvinderne har haft samme alder dengang, som de har nu.

- Det er meget mærkeligt at tænke på. Jeg kunne overhovedet ikke forestille mig, at jeg skulle sådan et sted hen for noget, jeg har gjort, siger Kirstine Rosenkilde.

I alt 16 unge mennesker fra Nyborg Gymnasium var med på Sprogø for at få i fodsporene på kvinderne. Foto: Anders Høgh

Derfor har besøget også fået dem begge til at tænke mere over deres eget liv.

- Vi skal aldrig tilbage til sådan noget i Danmark. Det er selvfølgelig ikke noget, vi kan påvirke, men nu har vi fået et bedre indblik og forståelse, forklarer Julia Gertsen.

- Også det her med, at vi som unge piger i dag kan blive hørt, som er anderledes fra dengang. Nu kan vi jo rent faktisk sige vores egne meninger og fortælle, hvad vores holdninger er, også til det her med undskyldningerne, bakker Kirstine Rosenkilde op.

Læs også Pigehjemmet på Sprogø: Et lukket land åbnes for fynboerne