Måler viste 570 gange over grænseværdien, da arbejdere testede for gift på stort byggeri

Kræftfremkaldende

Arbejdsmiljørepræsentant Martin Thygesen mener, det skaber stor usikkerhed, at medarbejderne ikke er informeret om sikkerhedsrisikoen og heller ikke har fået forklaret, hvad de høje tal indebærer.



Han bakkes op af 3F Østfyns næstformand Andreas Jensen.

- Det er ikke sært, at vores medlemmer undrer sig over de værdier, de måler. De har lånt en måler på byggepladsen. Men de har ikke fået nogen instruktion i brugen af værnemidler, og de har heller ikke fået nogen værnemidler, siger han.

Han hæfter sig ved, at Arbejdstilsynet i påbuddet til P. Olesen henviser til Miljøstyrelsens hjemmeside, der oplyser, at fenoler har en stærk lugt, kan være ætsende, give irritation af øjne og slimhinder, og at klorfenoler kan virke irriterende på luftveje og slimhinder og er mistænkt for at være kræftfremkaldende.

Andreas Jensen har kontaktet Arbejdstilsynet, og han er skuffet over, at tilsynet ikke griber ind.

Hos Arbejdstilsynet ønsker ingen at stille op til interview, men oplyser i en udtalelse, at tilsynet er opmærksom på sagen, at fenoler er flygtige stoffer, som kommer hurtigt og forsvinder hurtigt og kan være svære at måle, og at detektorerne også kan være påvirket af andre forureningsstoffer som for eksempel os fra maskiner.

Ingen klarhed fra Arbejdstilsynet

Leder af betonentreprisen hos Runøe og Teil, Bo Paaske, har også haft kontakt til 3F og Arbejdstilsynet.

- Arbejdstilsynet vil ikke rigtig gøre noget. Dem, der hidtil har været her, oplyste, at de ikke havde forstand på det, siger Bo Paaske.

Ifølge oplysninger til TV 2, kommer byggeledelsen på pladsen med forskellige forklaringer på, hvad det er, der lugter, at gasdetektorerne har fået vand eller ikke virker, og at grænseværdien er helt op til til 43.

Ifølge Bo Paaske har firmaet rådighed over en enkelt gasdetektor og fået oplyst af pladsledelsen, at man kan tage masker på, hvis man er generet.

- Men det er ikke et krav, og det har lugtet meget. Der er både fenoler og andre pesticider i jorden. Vi har ikke kunnet få svar på, hvordan vi skal forholde os, siger Bo Paaske.

Forslag fra klinik

TV2 Fyn har til Arbejdsmedicinsk Klinik på OUH fremsendt målingerne og Arbejdstilsynets tidligere påbud til P. Olesen.

Hos Arbejdsmedicinsk Klinik anbefaler overlæge Erik Jørs, at hver medarbejder forsynes med en detektor, så det kan registreres over en arbejdsdag, hvor meget forurenet luft, medarbejderne udsættes for.

- Herefter har man et bedre grundlag for at kunne tage stilling til, om man skal bruge åndedrætsværn og hvilke masker, man skal bruge. Det kunne være et friskluftsværn eller masker med kulfiltre, der dog kun kan bruges i et begrænset tidsrum, siger Erik Jørs.

TV 2 Fyn har fredag forgæves forsøgt at få en kommentar fra direktøren for projektudviklingsfirmaet Innovater Morten Lykke, der står for byggeriet på grunden.