Mette og Peter snupper 196 kilometer: 16.000 cyklister fylder på Storebæltsbroen lørdag eftermiddag

Cykler og andet udstyr er tjekket og parat, når Nyborg-parret Mette Rahbek Larsen og Peter Larsen lørdag ved middagstid sætter sig på sadlerne i Roskilde.

Forude venter 196 kilometer fra Roskilde via Vestsjælland over Storebæltsbroen til Nyborg.

- Vi har glædet os i et år. Det bliver fantastisk at opleve stemningen og få mulighed for at cykle over Storebælt, som ellers er lukket land for cyklister, siger Mette Rahbek Larsen.

Sammen med ægtefællen Peter og en flok fra den lokale cykelklub er hun blandt de 16.000 motionscyklister, som lørdag deltager i Tour de Storebælt - Danmarkshistoriens største motionscykelløb.

Motionscyklisterne har lørdag mulighed for at cykle samme etape, eller dele af etapen fra Roskilde til Nyborg, som Tour de France-feltet kører den 2 juli.

- Det er da fedt, at vi vil kunne sige, at vi har kørt præcis samme etape, når vi ser Tour de France-feltet tager turen til Nyborg om tre uger, siger Peter Larsen.