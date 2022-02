Minister kritiseres for at trække Nyborg-projekt i langdrag: - Jeg kunne ikke have prioriteret det højere

Udmeldingen vækker stor frustration fra både Konservative og Venstre, som blandt andet kalder det en "sorgens dag" og kritiserer regeringen for nøl.

Den kritik køber kulturminister Ane Halsbo-Jørgensen (S) dog ikke ind på.

Hun fortæller til TV 2, at nyheden om A. P. Møller Fonden kommer som en overraskelse, og at hun undrer sig over tidspunktet.

- Jeg havde en forhåbning om, at vi endelig havde fået processen tilbage på skinner igen, så det kommer bag på mig, siger ministeren til TV 2 Fyn.

Herunder kan du læse det fulde interview med kulturministeren.

Både Konservative og Venstre siger, at det her er skyldes, at I i regeringen ikke har prioriteret det her projekt højt nok. Er det enig i det?

- Nej, det er jeg ikke. Tværtimod. Vi har gået meget ambitiøst ind i det. Og de diskussioner om Nyborg Slot, der her rejst sig, har givet anledning til en helt ny museumslov – netop med udgangspunkt i nogle af de her balancer, som vi ikke mener er ramt rigtigt i forhold til vurderingen af Nyborg Slot.

- Derudover har jeg også hele vejen igennem været pragmatisk og åben overfor, at hvis det skulle være en anlægslov, der skulle til for at få det her projekt i mål, så var jeg parat til at gøre det. Men det har ikke været meldingen til mig, at det ville gøre en forskel.

Jeg kan forstå på styrelsen, at det skal gennemføres med eller uden A.P. Møllers penge, men hvad er udsigten til, at det her projekt kommer i mål?

- Vi skal finde en løsning, så Nyborg Slot kan åbne. Jeg håber, at alle involverede i projektet samarbejder om at finde de rigtige løsninger. Og jeg noterer mig også, at A.P. Møller holder en dør på klem i forhold til at komme tilbage i projektet igen.

- Jeg mener, at Nyborg Slot er et vigtigt fortidsminde, som fortæller en vigtig del af vores fælles historie. Det skal vi selvfølgelig alle sammen have adgang til at komme ind og opleve og få formidlet.