Borgmester er rystet: - Det er jo helt vanvittigt, at vi skal bringes i sådan en situation

Nyheden om, at A.P. Møller Fonden har valgt ikke at udbetale det beløb, man stadig mangler at udbetale til renoveringsprojektet af Nyborg Slot, ryster Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V).

- Det er jo så ærgerligt. Det er helt vanvittigt, at vi skal bringes i sådan en situation, fordi vi har ventet i så mange år med at få et projekt færdigt, som der er så stor og bred opbakning til, siger Kenneth Muhs og fortsætter:

- At vi står nu her igen og skal sættes tilbage, det kalder på, at ministeren og politikerne på Christiansborg må se at få lavet en færdig plan for Nyborg Slot. Der er jo opbakning til projektet, så mit opråb i dag er: Se nu at få det her projekt gjort færdig. For det med at skulle blive ved med at have et tomt slot, som ingen kan besøge, det er der ikke nogen, der har interesse i.