Mor til tiårig musikskoleelev: - Vi er totalt uforstående

Lederen frygter, at det kommer til at betyde, at mange ikke melder sig til for næste sæson.

I den seneste rammeaftale, står det beskrevet, at der bliver åbnet for resterende fritidsaktiviteter 21. maj.

Det er dog ikke besluttet, hvornår musikskolerne helt konkret åbner, så det er ikke sikkert, den dato gælder for dem.

TV 2 Fyn ville gerne have spurgt Kulturministeren, hvorfor man ikke har valgt at åbne for musikskolerne endnu, men da genåbningsaftalen er en fælles beslutning af næsten alle partier, har minister Joy Mogensen (S) ikke valgt at stille op til interview om problemstillingen.

Indendørs sportsaktiviteter til sammenligning står i rammeaftalen til at skulle åbne 6. maj.