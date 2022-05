Ny ballade: Erhvervschef i Nyborg stopper

Nyborgs erhvervs- og udviklingschef Babak Djarahi har sagt sit job op i Nyborg Kommune.

Han har været glad det meste af tiden, men taler over for TV 2 Fyn også om et uskønt forløb på ledelsesgangen som begrundelse for, at han stopper i jobbet.

Babak Djarahi ønsker ikke at gå i detaljer med kritikken og understreger samtidig, at han har været glad for at være ansat i Nyborg Kommune i syv år.

- Nyborg har et enormt udviklingspotentiale, og jeg har selv været med til at bane vejen for flere store projekter, der har sat Nyborg på landkortet - blandt andet Bryggerigården, det nye byggeri på færgelejerne i Nyborg og Strandhøjen. Jeg er ikke færdig med Nyborg, og jeg vil ikke afvise, at jeg enten fortsætter med at beskæftige med med udviklingsprojekter i eget regi eller med andre samarbejdspartnere, siger Babak Djarahi.

Konstitueret direktør

Han blev i foråret konstitueret som teknisk direktør, da Søren Møllegård blev fyret som følge ef en krænkelsessag.

Men kort efter blev han "afkonstitueret" og Paw Degn fra teknisk forvaltning overtog posten, indtil Nyborg Kommune for nylig ansatte Torben Kelm Danielsen i direktørstillingen.

I den periode blev han organisatorisk flyttet fra at referere til direktionen og til at referere til den konstituerede og senere den nye tekniske direktør.

Babak Djarahi stopper ved udgangen af juni uden noget nyt job på hånden.