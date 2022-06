Nyborg bruger flest kroner per indbygger på Tour de France - så højt er beløbet

Hver og en af Nyborg Kommunes rundt regnet 32.000 indbyggere - fra baby til gammel - skal i princippet slippe 500 kroner for, at Tour de France på lørdag kommer til byen.

Det viser tal, som DR er i besiddelse af.

Nyborg er en af de kommuner på de tre Tour de France-etaper, som enten har start eller mål. I alt har de fem kommuner afsat knap 114 millioner kroner for at få karavanen i det prestigefyldte cykelløb til Danmark.

Af de fem kommuner er Nyborg klart den kommune som bruger flest penge på cykelløbet per indbygger.

Ifølge DR betaler Nyborg Kommune ti millioner kroner til organisationen Grand Départ, som er arrangører den danske Tour-start.

Udover de ti millioner kroner kommer et budget på seks millioner kroner, som er skudt ind i flere måneders forberedelser med blandt andet over 900 skolebørns dekoration af målområdet og et monument i form af en gul cykel i rundkørslen på Storebæltsvej.

Det samlede budget for nyborgenserne er således 16 millioner kroner for de omkring 2,7 minutter, som feltet er om at køre fra Storebæltsbroen til målstregen.

Ekspert: Det er nok ikke en god forretning

Ifølge Rasmus Storm, analyse- og forskningschef ved Idrættens Analyseinstitut (Idan), er de mange millioner ikke nogen god investering.

- Der er ikke noget, der tyder på, at man ud fra en generel, bredere og samfundsmæssig betragtning kan tale om, at det er en god forretning, siger Rasmus Storm til DR.

En anden ekspert, Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, siger til DR, at det er en politisk prioritering, hvilke typer arrangementer man tror på gør mest gavn i en kommune, men også at ...:

- De her penge kunne man have brugt til almindelig velfærdsservice, pædagoger, skolelærere og så videre, og man kunne også have brugt dem til at støtte andre kulturelle aktiviteter.

Til DR siger Nyborg Kommunes borgmester, Kenneth Muhs (V), at det ikke kun er, når Tour de France-karavanen kommer til byen, at det sætter et aftryk.

- Det er før, under og efter, så vi tror på, at det her er en god investering, siger borgmesteren.

Stor forskel fra kommune til kommune

Mens Tour de France altså koster knap 500 kroner per indbygger i Nyborg Kommune, slipper borgerne i de fire andre start- eller mål-kommuner noget billigere.

Indbyggerne i Københavns Kommune slipper billigst med i snit knap 73 kroner per indbygger. I Sønderborg er beløbet 285 kroner, i Vejle Kommune 154 kroner og i Roskilde kommune er beløbet per indbygger 123 kroner.

Uanset holdning eller vinkel på budgettet, har den østfynske kommune al fokus rettet mod lørdag. Kommunen forventer, at det bliver den mest spektakulære begivenhed i Nyborgs nyere historie.



Men der er mange ting, som skal gå op i en højere enhed, når tusindvis af cykel-nysgerrige samles i Nyborgs bymidte.

Her kan du få overblik over parkering, trafiksituation med mere.