Nyborg Slot: Er museumslov eller anlægslov hurtigst?

Et flertal på 4-3 satte en effektiv stopper for det 340 millioner kroner dyre projekt.



Den nye museumslov får sit eget sagkyndige klagenævnt i stedet for Miljø- og Fødevareklagenævnet.

I en korrespondance fra daværende transportminister Ole Birk Olesen til transportudvalget fra februar 2017, understreger ministeren anlægslovens fordele:

- Anlægslove giver en klar retslig retning, så man i videst muligt omfang undgår fordyrende forsinkelser og understøtter projekterne, så de holder sig indenfor de fastlagte tidsplaner og budgetter. Det giver sikkerhed for, at projektet ikke går i stå på grund af lange klagesagsforløb, skriver han.

Han henviser bl.a. til, at nogle af miljøgodkendelserne under normale omstændigheder vil kunne havne i Miljø- og Fødevareklagenævnet med risiko for forsinkelser.

- Det er baggrunden for for forslaget om anlægslov med fravigelse af visse love samt klageadgange. Uden en anlægslov skulle projektet have et helt andet anlægsbudget med væsentlig større reserver, hedder det.

Anlægsloven suspenderer ikke pr. automatik tilladelser efter natur- og miljøbeskyttelsesloven.

Statens Naturhistoriske Museum holder sig også inden for gældende lokalplan, og desuden kan man fortsat indbringe sager for domstolene.

Der har hidtil kun været gisnet om, hvor hurtigt godkendelsen af slotsprojektet kan komme igennem med henholdsvis museumsloven og en anlægslov, og hvornår byggeriet i givet fald kan gennemføres.

Hos Østfyns Museer har et kvalificeret gæt været, at projektet tidligst kan være klart i 2025 med den nye museumslov og i 2024 med en anlægslov.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen sagde onsdag til TV 2 Fyn, at det ikke har været meldingen til hende, at en anlægslov ville fremskynde projektet.