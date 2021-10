Politijagt i Nyborg: Flere måtte springe for livet

En rutinemæssig patrulje udviklede sig torsdag aften til en politijagt omkring Ullerslev i Nyborg Kommune.

Her havde en hundepatrulje kort efter klokken 19 forsøgt at standse en bil i for høj fart, men føreren var ikke indstillet på at standse, bekræfter vagtchef hos Fyns Politi Henrik Strauss over for TV 2 Fyn.

- Der sker en eftersættelse, fordi han prøver at køre fra os, og han ender med at forulykke, siger vagtchefen.