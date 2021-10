Efter hærværk mod valgplakater: - Jeg har fået lidt ro i maven

Men søndag morgen opdagede den 43-årige socialdemokrat, at alle hendes valgplakater på strækningen fra Søndersøskolen til Superbrugsen i Søndersø var udsat for hærværk.

Gerningsmænd havde benyttet natten til systematisk, at overmale hendes navn, spraye et sort overskæg eller ganske simpelt at ødelægge plakaterne eller rive dem ned fra lygtepælene.

Frygtede en personlig hetz

Søndag fortalte Jane Lydia Guldbæk, at hun frygtede en personlig hetz, og at det gjorde hende bekymret.

Mandag har hun haft adgang til videoovervågning fra natten til søndag, og her har hun set, at to unge personer står bag mærket.

- Jeg har en anelse om, hvem der har gjort det. Det er ikke nogen jeg kender, det er ikke personer med en tæt relation til mig, siger Jane Lydia Guldbæk og tilføjer:

- Det er to unge gutter fra lokalområdet og politiet skal nu kigge nærmere på videoovervågningsbillederne.

Jane Lydia Guldbæk fortæller desuden, at hun har hængt nye plakater op på den rute, som hærværkspersonerne har taget, og at hun ikke har kunnet konstatere hærværk mod andre af hendes valgplakater.

Sagen blev søndag til politiet.