Risiko for kø: Strækning på Fynske Motorvej skal have ny asfalt

Der vil fra søndag den 5. juli til fredag den 10. juli blive lagt ny asfalt på en kort strækning på Fynske Motorvej ved Nyborg. Det oplyser Vejdirektoratet.

- Der vil være risiko for kødannelse, så trafikanterne skal påregne længere rejsetid, oplyser Vejdirektoratet.

På en 250 meter lang strækning under jernbanebroen i begge retninger mellem afkørsel 45 ved Nyborg Øst og afkørsel 46 ved Nyborg Vest er asfalten så nedslidt, at den skal udskiftes.

- Arbejdet starter med, at den gamle belægning affræses. Herefter udføres der lokale reparationer i den underliggende belægning. Endelig udlægges der ny belægning, og til slut påføres der vejstriber, fortæller Vejdirektoratet.

Kun ét farbart spor

Arbejdet vil primært blive udført fra klokken syv om aftenen og natten over frem til halvsyvtiden næste morgen.

Trafikken vil som følge af asfaltarbejdet blive ledt over i modsatte spor, så der kun vil være ét farbart spor i begge retninger.

Det er derfor en god idé at køre uden for dette tidsrum. Samtidig bør bilister på motorvejen også være opmærksom på, at der på grund af sommerferietrafik er perioder, hvor der er ekstra tryk på trafikken hen over Fyn.