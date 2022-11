Royal Run kommer tilbage til Fyn - men det bliver ikke i Odense

Der skal igen løbes Royal Run på Fyn.

29. maj 2023 vender det kongelige løb tilbage til Fyn, hvor det for første gang skal afholdes i Nyborg.

- Det er en ære at kunne lægge asfalt og brosten til Royal Run, og vi glæder os til at blive en del af den nationale løbefest anden pinsedag, siger borgmester Kenneth Muhs (V) i en pressemeddelelse.

Derfor er Nyborg valgt

Det er femte gang, at løbet bliver afholdt. Den seneste udgave foregik i fem byer uden for Fyn, men nu er det blevet den gamle kongebys tur, som i sommer var målby for en etape i cykelløbet Tour de France.

- Vi har haft et ønske om igen at afholde Royal Run på Fyn, og da vi oplevede, hvordan hele Nyborg omfavnede Tour de France i sommer, var vi ikke i tvivl om, at byen vil være den helt rigtige til at skabe rammerne for dette helt ekstraordinære motionsevent, siger Morten Mølholm Hansen, der er administrerende direktør i Danmarks Idrætsforbund og medlem af Royal Runs styregruppe.

Deltagerne får mulighed for at løbe eller gå en mil, fem kilometer eller ti kilometer. Der bliver i 2023 også løbet Royal Run i Aabenraa, Herning, København og Nykøbing Falster.

Det koster 330 kroner samt gebyr at løbe tikilometerdistancen.



Unik mulighed for foreningsliv

I Nyborg bliver det Nyborg Gymnastik og Idrætsforening og Nyborg Idræts Samvirke, der bliver de lokale arrangører.

- Vores lokale foreninger får en unik mulighed for at invitere til aktiv folkefest og samtidig fremme udbredelsen af sundhed og idræt i Nyborg Kommune, siger formand i Nyborg Idræts Samvirke Peter Johansen.

Første Royal Run blev afholdt i 2018 i anledning af kronprins Frederiks 50-års-fødselsdag.



To gange tidligere har der været Royal Run på Fyn - begge gange i Odense - hvor over 7.000 løbere har deltaget.