Slotsskandalen i Nyborg: Kalder lukket slot for galimatias og molboagtigt

Var alt gået efter planen, kunne Nyborg for tre uger siden både have spejlet sig i Tour de France og vist millioner af tv-seere og potentielle turister over hele verden et splinternyt slot til 340 millioner kroner.



For oprindelig skulle restaureringen af Nyborg Slots hovedfløj, nyt tårn og en ny udstillingsbygning have været klart i 2020.

Men på fjerde år er Nyborg Slot nu lukket for offentligheden.

Hele slotsholmen er spærret af. Slottets hovedbygning, der er restaureret fra kælder til kvist både ud- og indvendigt, kan kun ses fra torvet foran byens rådhus.

Molboagtigt

- Det er ren galimatis og molboagtigt. Man kunne da starte med at fjerne hegnet, så turisterne i det mindste kan komme tæt på slottet. Jeg var selv forbi i foråret. Det virker helt fjollet, siger Mai Mercado, der sidder i Folketingets kulturudvalg.

- Kan man etablere en midlertidig indgang, så man kan komme ind på slottet, skal man da også prøve det. Det kan godt være, at det er svært – men man skal da ikke give op, siger Mai Mercado.

Ifølge Østfyns Museer, der driver slottet for staten, kan man ikke få en ibrugtagningstilladelse, da adgangs- og sikringsforhold ikke lever op til bygningslovens krav, før den nye udstillingsbygning er opført. Og det har årelange udsigter.

På ministerens bord

Et folketingsflertal bestående af Venstre, Socialdemokratiet og Konservative besluttede for fem måneder siden, at man er klar med rammen til anlægslov, så projektet kan bygges færdigt, hvis der er finansiering til projektet.

Beslutningen blev truffet med en pistol i nakken, nemlig efter at A. P. Møller Fonden den 8. februar i år havde sat 60 af de 100 millioner kroner til projektet på pause.

Det skete, efter at projektet i 2020 var blevet stoppet af et snævert flertal i Miljø- og Fødevareklagenævnet, og projektet lå dødt.

Med en anlægslov kan man slippe for en række besværlige høringsfrister og fremskynde projektet, der har ligget på flere kulturministres borde og i øjeblikket på Ane Halboe Jørgensens.

Staten og dermed Folketinget er selv bidragsyder med 46 millioner kroner til projektet – i samme størrelsesorden som Nyborg Kommune. Realdania har skudt 100 millioner kroner i projektet.