Sofie ansat til at holde øje med eleverne: Her er mine vigtigste opgaver 

Selv om hun blev student i sommer, er den nu tidligere gymnasieelev Sofie Lykke Søndergaard Nielsen og en række andre tilbage på gangene på Nyborg Gymnasium.

Hun er blandt skolens nye mundbindsbærende coronavagter, der skal holde øje med, at skolens 1.200 elever holder afstand, spritter af og ikke mingler med elever fra naboklasserne.

- Jeg skal sørge for, at folk holder afstand, og så er det også vigtigt at holde øje med, at folk sidder klassevis, når de laver gruppearbejde, så de ikke bliver blandet sammen i de forskellige klasser, siger Sofie Lykke Søndergaard Nielsen til TV 2 Fyn.

Respekt for coronavagter

I første omgang er hun ansat de næste 14 dage, hvor hun fra klokken 07.30 til 14.00 går rundt på skolens gange sammen med de andre coronavagter og tager fat i eleverne.

- I starten skal man lige i gang og sige til nogen, at de skal holde afstand, fortæller den tidligere gymnasieelev om sit arbejde.

Der er dog en grund til, at skolen blandt andre har hentet gamle elever ind til jobbet.

- Jeg kender eleverne. Der er mange kendte ansigter, så jeg føler, at folk har mere respekt for mig, forklarer Sofie Lykke Søndergaard Nielsen.

Coronavagterne står klar til at give gode råd til eleverne på Nyborg Gymnasium, hvor elever fra i alt 40 nationer er samlet. Foto: Ole Holbech

Rektor kan se adfærdsændring hos elever

Tirsdag fortalte skolens rektor, Henrik Vestergaard Stokholm, at skolens ansatte skal bære mundbind som konsekvens af, at smittetallet i Nyborg er blandt landets højeste, hvilket har fået sundhedsmyndighedernes opmærksomhed.

I første omgang opfordres eleverne til at bære mundbind, men det er frivilligt. Rektoren kan dog se, at eleverne allerede har taget risikoen for at sprede coronavirus mere seriøst med de nye tiltag.

- Jeg kunne se i morges, da vi havde vores nye vagter inde, og jeg selv gik rundt med mundbind, at så var der lige pludselig en adfærdsregulering i forhold til i går (tirsdag, red.), hvor det ikke så særlig godt ud, siger Henrik Vestergaard Stokholm.

Han mener ikke, det er for drastisk at indføre mundbind blandt skolens ansatte, hvor især lærerne ofte underviser i flere forskellige klasser i løbet af en dag.

- Jeg håber, det har en betydning for, at vi ikke får skabt smittekæder. Jeg tror, det betyder, at eleverne tænker sig mere om i det daglige, forklarer rektoren.

4.000 mundbind

Nyborg Gymnasium har bestilt 4.000 mundbind, som lærerne i første omgang kan gøre brug af.

- Hvis vi får et stigende smittetal i Nyborg, vil det blive obligatorisk for eleverne at gå med mundbind, fastslår Henrik Vestergaard Stokholm.

Der er ikke registreret nogen smittede med coronavirus på Nyborg Gymnasium. Hvis der bliver konstateret tilfælde med coronavirus, vil skolens beredskab træde i kraft, og myndighederne vil blive kontaktet, så der kan laves smittesporing.