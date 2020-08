Lærerne på fynsk gymnasium skal bære mundbind

I forlængelse af at de danske sundhedsmyndigheder sætter særligt fokus på Nyborg, efter at der er sket en stigning i antallet af smittede med coronavirus i byen, får det konsekvenser for lærere og elever på Nyborg Gymnasium.

Fra og med i morgen, onsdag, skal skolens ansatte bære mundbind, når de er på skolen. Samtidig opfordres gymnasieeleverne til at gøre det samme.

Det fortæller rektor Henrik Vestergaard Stokholm, der kalder tiltaget et første skridt.

- Nu starter vi med lærerne, der har mest kontakt til eleverne. De møder utrolig mange elever i løbet af en dag, og nogle lærere har undervisning i seks-syv forskellige klasser hver dag, siger Henrik Vestergaard Stokholm til TV 2 Fyn.

Lærerne skal kun bære mundbind, når de er i transitområder, og når de er sammen med andre elever end deres egne.

Yderligere tiltag på vej

Selv om eleverne i første omgang kun opfordres til at bære mundbind på skolen, kan det blive et krav, hvis der er behov for yderligere tiltag.

Derudover er gymnasiet i gang med at finde nogle frivillige elever, der kan udgøre et særligt korps af vagter, som skal gå rundt på skolen og holde øje med, at eleverne holder afstand og følger skolens corona-retningslinjer.

Det er gymnasiet, der har taget initiativ til at indføre brugen af mundbind på skolen.

Nyborg Gymnasium har cirka 1.200 elever, og i løbet af weekenden er der kommet elever til skolen fra i alt 40 nationer.

Møde i krisestab

Nyborg har registreret ti nye smittede, og fordi byen er relativ lille, stikker den ud på landsplan, ligesom blandt andet Aarhus, Ringsted og Silkeborg, hvor der også i de seneste dage opleves en stigning i antallet af smittede.

Disse byer får særligt fokus fra myndighederne, fordi over 20 personer per 100.000 indbyggere er blevet smittet med coronavirus inden for de seneste seks dage.

I dag, tirsdag, har der været beredskabsmøde i Nyborg, hvor byens krisestab har diskuteret, hvilke tiltag der skal foretages for at dæmpe smitten. Her blev det blandt andet besluttet, at Region Syddanmark skal sende mobile testenheder til Nyborg i kampen mod smitten.

