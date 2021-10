Store butikker på vej: De første butiksnavne til Lynfrosten frigivet

Det sidste store, nye navn er sportskæden Sport24, som heller ikke tidligere har været en del af Nyborgs handelsliv.

- Det glæder os meget, at den nye beliggenhed er blevet taget så godt i mod af detailhandlen, og at vi har fået muligheden af Nyborg Kommune for at kunne udvikle området. Det føles godt at kunne bidrage positivt til handelslivet og at positionere Nyborg som en større handelsby, siger Michael Kühn Thomsen, som er udviklingschef hos ejendomsudvikleren Innovater.

Stor debat i flere år

I flere år har man i Nyborg diskuteret, hvad der skulle ske på den forurenede Lynfrost-grund, og selvom planerne om et butikscenter gik i gang i 2019, kan partierne fortsat ikke enes om beslutningen.



Socialdemokratiet er imod projektet og frygter, at et 15.000 kvadratmeter stort butikscenter uden for bykernen vil få store konsekvenser for butikslivet i midtbyen. Beregninger viser ifølge partiet, at butikkerne i bymidten risikerer at miste 28 procent af omsætningen.

I øjeblikket er lokalplanen for Lynfrosten til behandling i Planklagenævnet efter en klage fra græsrodsbevægelsen Tjæren på Lynfrosten, der mener, at der er begået fejl både i forbindelse med lokalplanforslaget og miljøgodkendelsen.

Klagenævnet har dog afvist at give klagen opsættende virkning, og hvis alt går efter planerne, kan projektfirmaet Innovater derfor begynde byggeriet i foråret næste år.