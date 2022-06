Stort Tour de France-monument indviet: - Man vil tænke på, at der skete noget exceptionelt i Nyborg

Lokal kunst

Selvom det gule monuments primære funktion er at markere Tour de France i byen, så bliver det også stående i rundkørslen efter 2. juli.

- Med markeringen får vi sat noget, vi kan nyde før, under og efter. Det skal være med til at fejre og gøre det til en folkefest, og efter løbet skal vi kunne tænke på, at der skete noget helt exceptionelt i Nyborg, siger borgmester i Nyborg Kommune, Kenneth Muhs (V).



Cyklen er lavet af rustfrit stål og tegnet af den lokale kunstner Sussie Baassel Holdt og har siden offentliggørelsen af Nyborg som målby været det grafiske stempel på touren i det østfynske, og borgmesteren er sikker på, at den også vil være relevant om 25 år.

- Vi afholder verdens største årlige tilbagevendende begivenhed i byen, og man skal aldrig sige aldrig, men den kommer nok ikke til Nyborg igen, smiler Kenneth Muhs.

Cykelglæden varer ved

Til lørdagens indvielse var mange nyborgensere mødt op for at få første blik på cyklen, og for Nyborg Cykelklub var det et smukt syn.

- Jeg cykler cykelløb næsten hver weekend. Vi elsker at cykle, og når der sker sådan noget i byen, så møder man op. Monumentet betyder, at vi ikke bliver glemt, for man ser den cykel lige, når man kommer ind i byen, siger Anders Møller.

Han kommer selv til at stå ved målstregen at heppe, når cykelrytterne kommer forbi, men ifølge både ham og Kenneth Muhs er der god grund til at have cyklen stående dér i rundkørslen.