Sundhedsminister: - Skærpet corona-fokus på Nyborg

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) siger på et pressemøde mandag, at der er sket en stigning i smitten i coronavirus globalt.

På Fyn er den største stigning sket i Nyborg, der har ti nye smittede. Stigningen er nok til, at myndighederne nu sætter særligt fokus på blandt andet Nyborg.

- Ja, der er grund til bekymring, og der er ikke mindst grund til handling hurtigt, siger sundhedsministeren om de byer, hvor stigningen er størst.

I Ringsted er der 27 konstaterede smittede i sidste uge, 42 i Silkeborg og 341 smittede i Aarhus. I Nyborg er der altså ti, men fordi byen er så relativt lille sammenlignet med, stikker Nyborg ud på landsplan.

- Vi har skærpet opmærksomhed i fem byer i alt. Silkeborg, Glostrup, Nyborg, Solrød og Sorø, siger han.

- Hvis udviklingen ikke vendes, skruer vi yderligere op med yderligere tiltag, siger Magnus Heunicke.

Grunden til at netop disse byer nu får særligt fokus er, at over 20 personer per 100.000 indbyggere er blevet smittet med coronavirus i de fem kommuner inden for de seneste seks dage.

SSI-direktør: Smittestigning var forventet

Faglig direktør Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut siger, at man vil sætte forskelligt ind over for coronavirusset alt afhængig af situationen i det ramte lokalområde.

- Nogen troede måske, at coronaepidimien bare var en dum drøm. Men det er ikke en dum drøm, virus er der stadigvæk. Det var forventet, at vi ville se smittespredning i sensommeren og efteråret.

- Det er situationsafhængigt, hvordan det gribes an, og hvordan epidemien holdes nede fremover, siger Kåre Mølbak på pressemødet mandag eftermiddag.