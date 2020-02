Tour-arrangør: Storebæltsbroen er vigtig for at løbet kommer til Danmark

Når Tour de France ruller gennem Danmark næste sommer, bliver det med en fynsk målstreg på anden etape. En helt speciel etape, som ifølge løbsledelsen var essentiel for, at løbet overhovedet køres i Danmark i 2021.

- Når vi starter uden for Frankrig, er der nogle franskmænd, der ikke kan lide det. Vi har brug for noget meget stærkt. Vi har brug for krævende etaper, og alle vil fortså, takket være Storebæltsbroen, at flade etaper ikke betyder lette etaper, siger Christian Prudhomme, løbsdirektør for Tour de France til TV 2/Fyn.

Han bakkes op af TV 2 Sports mangeårige cykelkommentator Rolf Sørensen.

- Broen kan få megastor betydning for hele cykelløbet. Ikke kun etapen. Folk kan komme i vanskeligheder, hvis det blæser, og der er sidevind, og derfor er det lagt så tæt på Nyborg, så der ikke kan blive opsamling, siger Rolf Sørensen.

Nyborg på verdenskortet

Selvom ruten slutter i Nyborg, er det kun omkring én kilometer ud af i alt 199 kilometer på anden etape, der faktisk køres på Fyn. Alligevel mener løbsdirektøren, løbet kan få stor betydning for den østfynske by.

Storebælt bliver helt unik i løbets historie siden 1903 Christian Prudhomme, løbsdirektør, Tour de France

- Nyborg bliver scenen for klassementrytterne. Du kan tabe tredive sekunder eller et minut, som tæller to uger senere. Nyborg kommer på kortet. Nyborg er målstregen lige efter Storebælt, og Storebælt bliver helt unik i løbets historie siden 1903, siger Christian Prudhomme.

Den slags er sød musik i ørerne for Nyborgs borgmester.

- Det giver os muligheden for at fortælle om Nyborg og skabe noget sammenhold, vi også kan bruge efterfølgende. Jeg tror endnu ikke, vi har set det samlede potentiale, siger Kenneth Muhs (V).

Anden etape går fra Roskilde til Nyborg og bliver i alt 199 kilometer lang. Foto: ASO

Cykelløbet når ikke engang ind til Nyborg. Hvad der det, I får ud af det?

- Det er jo Storebæltsbroen, som giver os en mulighed for at eksponere. Når man ude i verden ser det ikon, det er, giver det uanede muligheder. Byen bliver fyldt med mennesker, og vi skal bruge hele byrummet til at skabe fest. En del af rytterne bliver i Nyborg, og festen fortsætter, siger Kenneth Muhs.

Største fest på Fyn

Det samme mener Rolf Sørensen, som har en advarsel klar til nyborgenserne.

- De gør sig slet ikke begreb om, hvad det er for en fest. Det bliver så fuldstændig monsterstort. Jeg tror aldrig, vi kommer til at se så mange mennesker samlet på ét sted på Fyn, siger Rolf Sørensen.

Det bliver så fuldstændig monsterstort. Jeg tror aldrig, vi kommer til at se så mange mennesker samlet på ét sted på Fyn Rolf Sørensen, Kommentator, TV 2 Sport

Han håber især, at der kommer sidevind på broen, så rytterne bliver spredt for alle vinde. Det samme håber Christian Prudhomme.

- Jeg krydser fingre for sidevind, siger han.

