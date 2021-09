Treårig dreng død efter ulykke i børnehave

Det skyldes, at politiet fortsat efterforsker sagen. I kølvandet på ulykken var Nyborg Kommunes psykologkorps tilstede ved daginstitutionen for at være til rådighed for personerne i børnehaven.

Tanker til de efterladte

Torsdag eftermiddag blev Nyborg Kommunes borgmester, Kenneth Muhs (V), informeret om den tragiske udgang på ulykken.

- Min dybeste medfølelse og tanker går til familien og de efterladte. Mine tanker går også til børn, forældre og ansatte på institutionen, siger han.

Han fortæller samtidig, at alle ansatte i Myretuen samles klokken 18.30, hvor der er kriseberedskab til stede. Der er også mulighed for forældre kan kontakte psykologer torsdag aften.

- Vi vil nu bruge de kommende dage på at gøre alt, hvad der står i vores magt for, at alle omkring institutionen kommer bedst muligt igennem denne helt igennem ulykkelige situation, fortæller Kenneth Muhs.

Hændelsen blev anmeldt 13.39 onsdag.

Over for Fyens.dk har Marianne Stentebjerg, der er direktør med blandt ansvar for blandt andet børneområdet, fastslået, at der var tale om et hændeligt uheld.

Fredag morgen er der psykologer til stede i børnehaven, når forældre og børn møder ind.

Opdateres ...