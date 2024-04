16-årige Hafidh vil være verdens bedste fodbolddommer

Og det er godt, for selvom DBU Fyn ikke mangler dommere på et kritisk plan, kan de nogle gange have svært ved at få kabalen til at gå op.

- En af vores udfordringer er, at de ældre dommere ofte er dem, der dømmer flest kampe, så når sådan en stopper kræver det ofte to eller tre nye dommere for at have samme kapacitet, siger Jacob Schade Skov, der er kommunikationsansvarlig hos DBU Fyn.