16-årige Mette var på Danmarks ældste plademesse: - Det er bare lidt federe end at trykke shuffle på Spotify

- Jeg har været på jagt efter klassikerne. Queen, Beatles og ABBA, fortæller hun.

Hun fik et par plader af sine bedsteforældre, som hun begyndte at høre på sin mors pladespiller i stedet for at afspille fra Spotify og andre musiktjenester. Ligesom Emil Bjerregaard kan hun godt lide at have sin musik fysisk.

- Og jeg synes også, det er fedt, hvis der er lidt ridser, så der er noget personlighed og lidt knas, smiler hun og tilføjer:

- Det er bare fedt at være her og finde sit eget guld.