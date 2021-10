Ta'Med: App skal gøre det grønnere og billigere at komme i skole

En undersøgelse, som TV2 Fyns ungdomsredaktion Bemærk har foretaget, viser, at klima er nummer et på dagsordenen for unge, men samtidig vælger mange at tage bilen i skole, fordi den offentlige transport er utilstrækkelig.



Vanerne skal ændres

På Middelfart Gymnasium ved man endnu ikke, hvor mange der benytter sig af Ta’Med. Ifølge rektor Christian Alnor er den største udfordring at få eleverne til at ændre deres transportvaner.

Han mener at appen har potentiale til at blive et tilbud på linje med andre samkørselsordninger, men det kræver lidt arbejde, inden det lykkes.

- Jeg tror, man skal tale meget om det, og så er der nogen, der skal gå foran med et godt eksempel, lyder det fra Christian Alnor.

For at skabe opmærksomhed på samarbejdet med appen har miljøudvalget holdt lanceringsdag og delt flyers ud. Derudover har de lavet en konkurrence på Instagram, hvor man skal tage et billede, der viser at man bruger Ta’Med. Præmien, et gavekort til en café i Middelfart, har de fået FDM til at sponsorere.