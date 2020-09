21-årig anholdt: Hostede betjent i ansigtet og sagde "jeg har corona"

Et host kan ende med at betyde en sigtelse for vold mod tjenestemand for en 21-årig mand.

Sent tirsdag aften var en patruljebil til stede på Nyborgvej i Odense, og det var her hændelsen udspillede sig.

- Betjentene var der i anden anledning, og manden filmer dem så med sin mobiltelefon. Det må han gerne, når det er offentligt område, men han bliver ved med at gå helt tæt på dem og filme inden for 20-30 centimeters afstand, og det fortæller de ham, at han skal lade være med, fortæller Peter Vestergaard, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Manden fortsatte dog med at filme betjentene.

- Derfor er der en af betjentene, der sætter en hånd i brystet på ham for at holde ham væk. Det er så derefter, at han vælger at hoste betjenten op i ansigtet og sige, at han har corona, fortæller vagtchefen.

- Verdenssituationen taget i betragtning, så tolker vi det som vold mod tjenestemand, siger Peter Vestergaard.

Manden blev derfor anholdt, og er nu i politets varetægt. I skrivende stund er anklagemyndigheden ved at afklare, om man skal sigte den 21-årige.

Ifølge vagtchefen har manden siden fortalt, at han ikke har corona, men om han rent faktisk har virusen eller ej er ikke bekræftet.

Strafferammen for vold mod tjenestemand er op til otte år.