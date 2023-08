30 km/t eller biler ud af byen: Hvordan vil du finde 100.000 ton CO2 om året?

Nu kan du være med til at bygge din egen grønne trafikplan i Odense.

For to måneder siden præsenterede et enigt byråd i Odense en grøn trafikplan, som skal gøre, at byen sparer 100.000 ton CO2 om året i 2030.

Ad flere omgange er trafikplanen krakeleret, og onsdag aften skal forligspartierne igen mødes for at drøfte planen.

Du har mulighed for at sammensætte din egen grønne trafikplan. Du skal lande på mindst 100.000 ton CO2 om året.

Spillet fungerer bedst på en desktop.