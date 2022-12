50 mod én: Verdensmesterens danske træner besøger fynsk skakskole

Alle mod én er normalt ikke en fair taktik.

Men når man er træner for verdens bedste skakspiller og stormester så er det en anden sag.

Torsdag besøgte Peter Heine Nielsen Giersings Realskole i Odense. Til hverdag er Peter Heine Nielsen træner for norske Magnus Carlsen, der er verdensmester i skak.

Derfor var der ikke de store nerver på, da han udfordrede 50 elever og lærere på skolen - heller ikke selv om alle 50 partier blev spillet samtidig.

Giersings Realskole er regerende danmarksmestre i skoleskak. Men det var altså ikke noget, der skræmte elitetræneren inden de mange opgør.



- Jeg regner med at kunne slå omkring 47 af dem, det kommer lidt an på hvor gode og heldige de er, siger Peter Heine Nielsen.

Den rigtige taktik

Mange af elever, var også spændte på at møde og prøve kræfter med en ægte stormester - som endda er træner for skakfænomenet Magnus Carlsen.

- Det er en stor oplevelse og meget vildt at spille mod ham. Han er jo en af de bedste, siger Naya Harpsøe, der går i 3. klasse på skolen.

Hun har lagt taktik for at kunne slå stormesteren.

- Jeg har en god åbning. Det kræver at komme ud i centrum og kigge sig godt for, forklarer Naya Harpsøe.

Selvom Peter Heine Nielsen til hverdag mest beskæftiger sig med verdenseliten og endda træner verdensmesteren, ser han også meget frem til at spille mod de mange elever.

- Det er utrolig dejligt at komme tilbage og give lidt igen. Der er en utrolig vækst i skoleskak lige nu. Så det er fantastisk, siger Peter Heine Nielsen.

Skak på skemaet

På Giersings Realskole har alle elever over 4. klasse skak på skoleskemaet. Og flere har det også som valgfag med Chris Møller Christiansen, der er lærer og skakansvarlig på skolen.

- Her på skolen bruger vi skak som et samlingspunkt for eleverne. Det samler elever fra 2. til 9. klasse. Og så er det jo sjovt, når nogen af de små kan slå nogen af de store, siger Chris Møller Christiansen.

På samme måde håber skaklæreren, at det bliver muligt for nogle af eleverne at udfordre Peter Heine Nielsen.

- Alle stormestre er jo startet et sted. Og man kan jo aldrig vide, om der er en fremtidig stormester, der sidder her et sted, siger Chris Møller Christiansen.

Det lykkedes da også for en at slå Peter Heine Nielsen, inden tiden løb ud.

- Jeg laver en fejl, og det udnytter han. Derefter havde jeg ikke en chance, siger Peter Heine Nielsen efter de 50 skakdyster.

Det lykkedes da også Naya Harpsøe at sidde med til det sidste, men desværre blev det ikke til en sejr i denne omgang.

- Der er nogen, der er vældige gode til at spille her. Så det har været en god dag. Jeg håber, de havde en god oplevelse. Det havde jeg i hvert fald, siger Peter Heine Nielsen.