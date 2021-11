83-årige Rita ventede i corona-telefonkø i timevis: - Vi gamle er hægtet af

Undersøg inden man ringer op

- Vi gør alt for at mindske ventetiden, men som borger er man nødt til at ringe op og vente. Vi holder øje med køen og gør vores bedste. Men lægger man på, ryger man bag i køen, siger Kim Ahlers.

Han håber i løbet af de kommende uger at få ventetiden ned på et par minutter, hvor den ifølge ham lå for få uger siden.

- Acceptabel ventetid er ”så kort som mulig”, og for få uger siden var den få minutter. Vi håber hurtigst muligt at være der igen, men vi skal have folk ind, som kan hjælpe os med at løse opgaven, siger vagtcentralchefen.

Hans bedste råd er at vente til lidt op ad dagen, og så ellers væbne sig med tålmodighed i telefonen. Og så undersøge tingene, inden man ringer op.

- Man skal for eksempel vente på en invitation til det tredje stik, der kan vi ikke gøre noget. men vi er her, og vi skal nok hjælpe dig, når du kommer igennem, siger Kim Ahlers.

Til trods for problemerne med lige præcis det har Rita Jensen udsigt til at kunne få vaccinen, efter hun fik assistance fra en hjælpsom bibliotekar.

- Jeg ringede til Vollsmose Bibliotek og der var heldigvis en, jeg kendte, fordi jeg har brugt biblioteket meget. Hun hjalp mig til at finde ud af, at man kan blive vaccineret uden tidsbestilling i Vollsmose, så der skal jeg ud torsdag, siger Rita Jensen.