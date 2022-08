Årets lærling på Fyn: Prisen går til en student

At studentereksamen kan være en god vej til at blive faglært, er Kasper Beck et rigtig godt eksempel på.

Dermed er han en rollemodel for mange andre unge, mener Dansk Industri på Fyn, der mandag overrakte den nyuddannede smed prisen som årets lærling på Fyn.



- Du er meget vellidt blandt kollegerne, du er positiv og omstillingsparat. Og det har du været fra starten. Du var samtidig en fagligt stærk, pligtopfyldende og stabil lærling og nu smed. Det er rigtig positivt.

- Men med din vej til smedefaget via en studentereksamen er du også en rollemodel for andre unge set med erhvervslivets øjne – flere som dig, tak, sagde formanden for DI Fyn, administrerende direktør Poul Strandmark.

Gjorde hvad han skulle

Kasper Beck har netop fået svendebrev som smed fra virksomheden Lars Broe Rustfri Stål A/S i Odense. Og den nyuddannede smed er både overrasket over og glad for, at han har fået prisen i år.

- Jeg har bare mødt på arbejde og har gjort, hvad jeg skulle.

- Men det er vildt, det havde jeg ikke lige forestillet mig. Men det er da dejligt, at man bliver bemærket, siger han.

Han er dog glad for, at han fik en studentereksamen, inden han kastede sig over en faglig uddannelse.

- Man bliver lidt mere moden og lidt mere voksen og har en bedre forståelse for, hvordan en arbejdsplads fungerer, siger Kasper Beck.

Man kan godt få fornemmelsen af at være alene, når man som ung lærling er begyndt på et autoværksted. Det forsøgte kæden AutoMester i sommer at imødegå ved at lade mekanikerlærlinge fra hele landet mødes.