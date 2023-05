Abdulrahman kæmper med sproget - sådan blev han alligevel nøglemedarbejder i stor virksomhed i Odense

Odense er for dårlige til at få indvandrere i job - faktisk de dårligste i hele landet.

Men hos Gasa Group i Odense har man stor succes med at rekruttere ikke-vestlige indvandrere, og det skal bredes ud til resten af byen.

Abdulrahman Hussein, der i 2015 kom til Danmark fra Syrien, arbejder som terminalmedarbejder i Gasa Group, som pakker blomster til Danmark og resten af Europa.

- Det er vigtigt, at alle udlændinge starter i praktik eller får et arbejde, når de kommer til Danmark, siger Abdulrahman Hussein, der fik sit fuldtidsarbejde på Gasa efter fire måneders praktik og løntilskud i 2017.

Det kræver dog en del af virksomhederne, mener han, hvis ansættelsen af ikke-vestlige indvandrere skal blive en succes, for der er nogle udfordringer.

- Jeg kan ikke nogen af tingene på arbejdet, så jeg skal lære alle tingene stille og roligt. Det er vigtigt, at der er nogle folk her, som kan hjælpe, og jeg har gode kollegaer, forklarer han.

- Det er svært med sproget, for jeg kender ikke sproget og mange af traditionerne her, fortsætter han.

Chef: Sådan får vi indvandrere i job

Ifølge terminalchef i Gasa Group Ryan Jensen kunne Abdulrahman Hussein ikke meget dansk, da han begyndte i virksomheden for seks år siden, men nu er han en af arbejdspladsens nøglemedarbejdere.

Gasa Group har haft stor succes med at få ikke-vestlige indvandrere i job. Knap en femtedel af virksomhedens ansatte kommer fra ikke-vestlige lande.

- Vi har erfaringer igennem mange år med, hvordan vi tager imod ikke-vestlige, og hvilke udfordringer der kan være. Det kan være en sprogbarriere, siger Ryan Jensen.

- Vi bruger vores tålmodighed, en kort praktiktid og løntilskud til at bygge en medarbejder op, så han sprogligt bliver bedre og kan tage noget mere ansvar, forklarer han.

Fra kommunens side skal der være en forståelse for, at en virksomhed fra dag et ikke kan give fuld løn til en medarbejder, der ikke kan sproget eller forstår arbejdsopgaverne.

Odense er dårligst i hele landet

Fordi Odense Kommune har klaret sig så dårligt med at få ikke-vestlige indvandrere i job, har en ekspertgruppe de seneste måneder arbejdet med at finde konkrete løsninger.

Onsdag præsenterede ekspertgruppen, som Ryan Jensen er en del af, 11 anbefalinger, som Odense Kommune kan gøre brug af, så flere ikke-vestlige indvandrere kommer i job.

Ekspertgruppen foreslår blandt andet, at flere indvandrere skal gøres klar til at tage en uddannelse, have mulighed for bedre virksomhedspraktik og et særligt intensivt forløb for langtidsledige.

Over 100 personer på kontanthjælp i 15 år

Ifølge en undersøgelse fra januar har i alt 530 ikke-vestlige indvandrere været i kontanthjælpssystemet i mere end fem år.

Over 100 personer i Odense Kommune har været på kontanthjælp i mere end 15 år, og det vil kommunen gerne have gjort noget ved, for det koster kommunekassen dyrt.

Derfor er erfaringer fra Gasa Group vigtige i forbindelse med ekspertgruppens anbefalinger.

Nogle mennesker har været på kontanthjælp i rigtig mange år. Hvilke udfordringer er der for dem?

- Det kræver en lang tilvænning. Det er noget med at møde til tiden og møde hver dag. Det kommer måske ikke lige fra start af. Det er en lang proces for nogen, og hvis de har en sprogbarriere med sig, kan det godt være en opgave, siger Ryan Jensen.

Gasa Group har netop ansat 25 nye medarbejdere i forbindelse med højsæsonen i virksomheden, og her har virksomheden især benyttet sit netværk af nuværende og tidligere ansatte, så de lettere kan finde god arbejdskraft, også med ikke-vestlig baggrund.

Blandt de 11 anbefalinger fra ekspertgruppen er et særligt intensivt forløb for ledige, der har været på kontanthjælp i mange år.