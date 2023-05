Forhandlinger brudt sammen: Odense Letbane skal bruge yderligere 32 millioner kroner

Den skriger og bumler, men er også til gavn for mange odenseanere.

Letbanen er kommet for at blive, men der er stadig så mange problemer med baneanlægget, at selskabet bag lige nu er i gang med at samle materiale til en voldgiftssag mod entreprenøren Comsa.



Samtidig skal der bruges 32 millioner kroner fra den anlægsreserve, som ligger i Odense Kommune, og som Odense Letbane for nylig har anmodet om, men som ikke er endeligt vedtaget i kommunen endnu.

Trækket på reserverne skal bruges til blandt andet udbedring af fejl og mangler ved anlægget samt indsatsen mod støj og vibrationer, lyder det fra Jesper Rasmussen, der er bestyrelsesformand i Odense Letbane.

- Når de (Comsa, red.) har sagt, at de ikke vil reparere det, der er i vejen, så skal vi blandt andet også bruge pengene på at ordne nogle af problemerne. Så det er et likviditetsspørgsmål for os at få de her penge, siger bestyrelsesformanden til TV 2 Fyn.

Ifølge Jesper Rasmussen er forhandlingerne om et forlig mellem Odense Letbane og Comsa brudt sammen. Begge parter mener, at den anden skylder dem penge.

Comsa mener, at Odense Letbane skylder et stort beløb for blandt andet forsinkelserne og omkostninger i forbindelse med covid-19, og letbanen er omvendt ikke tilfredse med det arbejde, som Comsa har udført.

Odense Letbane vil derfor ikke møde Comsas krav om et trecifret millionbeløb, fordi letbanen er i en forfatning, hvor det i deres øjne er et langt fra tilfredsstillende stykke arbejde, der er blevet lavet.

- Hvis ikke Comsa havde gjort det her til en voldgift, så havde vi gjort det. I vores situation er det andre folks penge, der er tale om, og det beløb, de (Comsa, red.) vil have, er vi simpelthen uenige i. Vi har været meget rummelige i vores forhandlinger, men nu må jeg anbefale, at vi står fast og går ind i den her sag, siger Jesper Rasmussen.

Han peger på, at Comsas krav kommer samtidig med, at entreprenøren ikke vil stå ved de fejl og mangler, som baneanlægget tilsyneladende har.

- Vi kan ikke acceptere, at de vender ryggen til alle de fejl, der er på letbanen. Vi har jo ikke fået den vare, vi har bestilt. Så nu er vi nødt til at sætte hårdt mod hårdt, siger Jesper Rasmussen.

Stopper ikke her

Det er samarbejdet Comsa-Munck, der har stået for at etablere selve baneanlægget med skinner og underlag. Togene kommer fra producenten Stadler, der i det seneste år har vist sig også at have udfordringer med støj fra stålhjulene.

Begge dele har givet grund til debat. Særligt blandt letbanens naboer, der har oplevet togenes larm på tætteste hold.

Som TV 2 Fyn tidligere har kunne fortælle, har støjmålinger vist væsentligt højere støjniveauer end de vejledende grænser fastsat af miljømyndighederne. Det er særligt i form af dyb rumlen fra vibrationer i undergrunden, når toget passerer, at målingerne har vist sig for høje.

En støj som bestyrelsesformanden desværre ikke forventer kommer til at forsvinde helt.

- Der vil være steder, hvor vi ikke kan komme den her støj til livs. Der skal ikke ret meget skæv jordbund til for, at det er tilfældet. Comsa har nok ikke lavet de jordbundsmålinger, de skulle, hvor det vibrerer ind i en bygning, og hvad gør vi så ved det? Nogle steder vil det simpelthen være for omkostningstungt, så det vil vi ikke gøre mere ved.

Dyrere end ventet

Hos Odenses politikere er der ikke videre lyst til at kommentere på selve voldgiftssagen. Det er dog tydeligt, at Venstres rådmand Christoffer Lilleholt er ved at have fået nok af de fortsatte udskrivninger til letbanen.

- For mig viser det bare endnu en gang, hvor mange udfordringer, der er med letbaner og jernbaner. Budgettet er skredet, og næste gang skal regningen betales fra velfærden i Odense Kommune. Reserverne er ved at være tomme nu, siger Lilleholt.

Odense Kommune har allerede skulle finde yderligere 30 millioner kroner om året i både 2022 og 2023 for at understøtte letbanens økonomi, der har været ramt af et lavere antal passagerer end ventet.



Odenses socialdemokratiske borgmester, Peter Rahbæk Juel, er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelse, men han har tidligere udtalt til TV 2 Fyn, at han har en forventning om, at Odense Letbane har styr på dokumentationen, og at han håber, at alle i Økonomiudvalget holder hovedet koldt og støtter Odense Letbane i at passe på skatteborgernes penge.

Søren Windell der er by- og kulturrådmand for Konservative kalder voldgiftssagen forventelig

- Vi har en leverandør der ikke tager ansvar, og så må man altså ud og kæmpe for det. Vi har en reserve for, at den kan bruges, når der sker noget uforudset, som det vi ser nu. Jeg er ret sikker på, at vi kommer til at vinde sagen.

Både Økonomiudvalget og Odense Letbanes bestyrelse kender til det præcise beløb i Comsas krav, men beløbets størrelse holdes fortsat hemmeligt.

Comsa er endnu ikke vendt tilbage på TV 2 Fyns henvendelse.