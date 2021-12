Advarede Odense Letbane om uafprøvede systemer: - Man skal ikke ud i sådan nogle eksperimenter

I det udvalg sidder Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen, og han er mildest talt rystet over forsinkelserne i Odense.

- Nu forventer jeg, at transportministeren træder i karakter, sætter sig for bordenden og hurtigst muligt finder nogle tekniske og sikre løsninger på det her. Det er helt uhørt, at vi står i den her situation, siger han.

Advaret af Banedanmark

Ifølge redegørelsen fra ministeren var Odense Letbane nemlig på forhånd advaret om, at Banedanmark ikke kunne garantere for et nyt system, som letbanen havde valgt.

- Man skal ikke ud i sådan nogle eksperimenter. Når man bygger jernbane til rigtig mange penge, skal man sikre sig, at systemerne fungerer, og det er koordineret, lyder det fra Kristian Pihl Lorentzen.